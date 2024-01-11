البنك الدولي يتوقع تقييد دخل الفرد في الأردن

وطنا اليوم:رجح البنك الدولي أن يكون دخل الفرد في الأردن مقيدا خلال العام الحالي بسبب عدم قدرة القطاع الخاص على خلق وظائف جديدة.

وتوقع البنك الدولي في تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن يتأثر القطاع السياحي بالاردن سلبا من تداعيات التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

فيما توقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الأردن العام الحالي إلى 2.5 % بعد ان حقق العام الماضي نموا بنسبة 2.6 %.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقع البنك الدولي أن يتعافى النمو فيه

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) الجديد للأردن بقيمة تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار حتى عام 2028، وذلك وفقًا لاتفاق تم التوصل إليه على مستوى الخبراء في شهر تشرين الثاني الماضي.