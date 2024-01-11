البحرية البريطانية: حادث جديد قرب سواحل عُمان

وطنا اليوم:قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تقلت بلاغا، اليوم الخميس، حول حادث بحري على بعد 50 ميلا بحريا شرقي صحار العمانية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تقلت بلاغا حول اعتلاء أشخاص غير مصرح لهم لسفينة في نفس احداثيات الموقع الذي وقع فيه حادث قبالة عُمان.

وأضافت الهيئة أنها لا تستطيع إجراء المزيد من الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات على صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي طالب الحوثيين باليمن بالوقف الفوري للهجمات على السفن