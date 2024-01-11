الأمن العام يحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة

وطنا اليوم:جددت مديرية الأمن العام تحذيرها من الأجواء المتوقعة في الساعات القادمة، في ظل تدني مدى الرؤية الأفقية وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.

ودعت المديرية إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرقات الخارجية والابتعاد عن السرعات العالية.

وحذرت المديرية من خطر ارتفاع منسوب المياه، وتشكل السيول في المناطق المنخفضه في شمال ووسط المملكه بما فيها منطقة البحر الميت.

ودعت إلى الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول والتجمعات المائية وعدم المجازفة بعبورها سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.

وأكدت مديرية الأمن العام على عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.