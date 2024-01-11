مذكرة تفاهم بين غرفتي صناعة الأردن وعمان والمهندسين العسكريين المتقاعدين

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات والتعاون بين غرفتي صناعة الأردن وعمان وجمعية المهندسين العسكريين المتقاعدين التعاونية لما فيه مصلحة القطاع الصناعي والمتقاعدين.

واضاف الجغبير خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي صناعة الأردن وعمان والجمعية في مبنى الغرفة، الاربعاء، ان هذه المذكرة ستسهم في مأسسة العلاقة بين الطرفين بما يسهم في خدمة الشركات الصناعية وتوفير الخدمات الاستشارية والتدريبية لهم بالاضافة الى ربطهم مع الطلبة من كليات الهندسة في مجالات مشاريع التخرج.

وبين الجغبير ان المذكرة تتضمن التعاون في توجيه طلبة كليات الهندسة في مجال ابحاث التخرج وتوجيه أهداف مشاريع الطلبة وابحاثهم لمحاولة حل المشاكل الصناعية، وعقد ورش عمل توعوية وتدريب في مجالات الصناعة والادارة، والتواصل مع المصانع الأردنية لمعرفة المشاكل الفنية والادارية والعمل على استقطاب فرص عمل محلية واقليمية للمهندسين العسكريين المتقاعدين.

من جهته اشار المهندس محمد الرفاعي رئيس جمعية المهندسين العسكريين المتقاعدين الى ان الجمعية ستقوم بعقد ورشات عمل ومحاضرات تدريبية متخصصة من خلال معهد ايجابي / الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان في المجالات الفنية للقطاع الصناعي، وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة، وتقديم واقتراح الحلول التقنية للمشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي.

حضر توقيع مذكرة التعاون نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان ديما سختيا والمدير العام لغرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي واعضاء مجلس ادارة جمعية المهندسين العسكريين المتقاعدين العسكرية.