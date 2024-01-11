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مقتل الأردني شادي المومني بإطلاق نار بأميركا

منذ ثانيتين
مقتل الأردني شادي المومني بإطلاق نار بأميركا

وطنا اليوم:توفي المواطن الأردني المقيم في أميركا شادي محمد المومني، إثر تعرضه لحادث إطلاق نار، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أميركية.
وقالت شرطة شيكاغو إن موظفًا في متجر صغير في ساوث سايد قُتل برصاصة في الرأس بعد خروجه من العمل مباشرة مساء الثلاثاء الماضي، ولاذ مهاجمه بالفرار.
وروى صاحب المتجر بأن شادي البالغ من العمر 43 عامًا، قتل أثناء مغادرته عمله، مشيرا إلى أنه جمع كل ما بحوزته من أموال وبطاقات هوية، وعندما بدأ بالدفاع عن نفسه أطلق عليه النار”.
فيما قال أصدقاء المومني إنه كان ضابط شرطة في الأردن قبل قدومه إلى الولايات المتحدة في أغسطس/آب الماضي، وكان يعمل طوال الليل في المتجر لتوفير حياة أفضل لزوجته وأطفاله الثلاثة في المنزل.
وقالت الشرطة إن المومني كان يجلس في سيارته التي كانت متوقفة بجوار متجر جراند كروسينج، عندما اقترب منه رجل لسرقته.
وقال المحققون إن الجريمة تم التقاطها بواسطة إحدى كاميرات المراقبة بالمتجر.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن التحقيقات ما زالت جارية
ونعت الجالية الاردنية المرحوم المومني وقالت:
((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).
صدق الله العظيم.
فقدت الجالية العربية في شيكاغو وضواحيها شهيد لقمة العيش المرحوم شادي محمد المومني/ أبو طارق ، برصاص يد الغدر وهو على رأس عمله ، تاركاً خلفه ثلاثة أطفال ، تركهم في الأردن قبل عدة أشهر لتحسين وضعهم المعيشي ، نعم فقدت الجالية هذا الرجل الطيب ولكن لا إعتراض على قضاء الله وقدره. وسوف ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه في الأردن قريباً.
لروحك الرحمة والمغفرة والسلام , وتعازينا الحاره لآل المومني عامة ولعائلته خاصة.
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.


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