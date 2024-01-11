سيدات الميثاق الوطني تزور جمعية الشابات المسيحية

وطنا اليوم:زارت القيادات النسائية في لجان المرأة في حزب الميثاق الوطني جمعية الشابات المسيحية بمناسبة بدء العام الجديد 2024، بتنسيق من مساعد الامين العام لشؤون المرأة والاسرة سناء مهيار وعضو لجنة المرأة في الحزب هانيا قاقيش،حيث تم الاجتماع مع رئيسة وأعضاء الهيئة الإدارية والمديرة التنفيذية للجمعية، مستذكرين الألم الذي يعيشه الأردنيون والأردنيات تضامناً مع نساء وأطفال غزة في ظروف العدوان الغاشم على غزة العزة والذي كان السبب في إلغاء احتفالات الطوائف المسيحية بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة.

وقد رحبت كل من رئيسة الجمعية صبا حداد والرئيسة السابقة هانيا قاقيش بالزيارة التي تأتي بهدف المزيد من التعاون والتشاركية لنشاطات الجمعية والحزب مثنين على رؤيا وأهداف الحزب.

من جانبها شرحت النائب الاول للامين العام ريم بدران هوية واستراتيجية وبعض ملامح برنامج الحزب وأهمية وصول أعضاء الحزب في المرحلة القادمة إلى مواقع صنع القرار ومنها البرلمان والإدارة المحلية والنقابات وغيرها للتمكن من تطبيق البرنامج الذي سيتم الإعلان عنه في الفترة المقبلة.

هذا ووضحت المهندسة سناء مهيار آلية عمل لجان المرأة في الحزب واهتمام قيادات الحزب ودعمهم لإشراك المرأة في اعمال الحزب وفيي لجان الحزب المتخصصة المختلفة في كافة أنحاء المملكة، ومجالات التعاون مع برامج جمعية الشابات المسيحية.

وقد عرضت مساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم أهمية وصول المرأة إلى البرلمان وتشكيل كتلة برلمانية تمثل الحزب مما يسهل توحيد الخطاب واتخاذ القرارات التي تتواءم مع برنامج الحزب، وتطبق ما يلتزم به الحزب خلال برنامجه.

وعرضت رئيس لجنة المرأة في المجلس المركزي كفى هلسة أهمية الاستفادة من التشريعات السياسية ممثلة بقانوني الأحزاب والانتخاب لمشاركة المرأة حزبياً وسياسياً وأهمية انخراط السيدات في الحزب.

وبحضور النائبين ريما العموش ومروة الصعوب عضوتي الميثاق، جرى حوار موسع بين العضوات من الطرفين بهدف إيجاد فرصاً لمجالات التعاون التي من شأنها تمكين وتمتين المرأة الأردنية لتكون شريكة فاعلة في تنمية المجتمع بما ينعكس على التحديث والتطوير الذي أراده سيد البلاد.