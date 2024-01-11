ضباب كثيف في بعض مناطق عمان والمحافظات

وطنا اليوم:تشهد في الأثناء مناطق عدة في العاصمة عمان والمحافظات، تشكلا للضباب الأمر الذي تسبب بتدني مدى الرؤية الأفقية.

وحذرت مديرية الأمن العام من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية خصوصا في المرتفعات، وإثارة الغبار على بعض الطرق الصحراوية، مع ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وعدم المجازفة بقطعها بالمركبات أو سيرا على الأقدام.

تُظهر آخر صور الأقمار الإصطناعية تدفق السحب وتساقط زخات من الأمطار بين الحين الاخر على الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة، وذلك كنتيجة لتأثر المملكة بمُنخفض جوي، وفقا لـ”طقس العرب”.

ويتوقع خلال ساعات نهار الخميس أن يتزايد تأثر الأردن بالمُنخفض الجوي، بحيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الطقس باردا وماطرا على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء من الجنوب، مع نشاط في سرعة الرياح وقد تترافق بهبات قوية أحيانا.

وفي السياق حذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية