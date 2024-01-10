بلدية مادبا الكبرى وكلية حطين الجامعيةالمتوسطة توقعان مذكرة تفاهم أبرز بنودها خصومات تشجيعية لأبناء مادبا 

وطنا اليوم – وقعت اليوم مذكرة تفاهم مشترك بين بلدية مادبا الكبرى ، وكلية حطين الجامعية المتوسطة ، بهدف التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات المعرفية.

ووقع الاتفاقية وبحضور الوزير الأسبق معالي المهندس نضال الحديد وعدد من كبار الموظفين من الجانبين نيابة عن البلدية رئيسها عطوفة السيد عارف الرواجيح وعن الكلية عميدها الدكتور موسى الحافظ.

واشاد الرواجيح بالدور الأكاديمي والريادي لكلية حطين مؤكداً استمرارية التعاون المهني الأكاديمي والتدريبي بين الطرفين والتي كانت على الدوام محط اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله.

واكد الرواجيح بأن قرب الكلية لمحافظة مادبا عزز وجود النسبة الأكبر منها في الكلية معرباً عن شكره وتقديره على منح الخصومات التشجيعية لهم والتي ستكون حافزاً لتشجيعهم على الانتساب للكلية والنهل من خبرات كادرها الكبير المميز.

واضاف الرواجيح بأن الكادر الوظيفي في بلدية مادبا سيحظى ضمن هذه الإتفاقية ببرامج تدريبية لمواكبة التطور والتسلح بالخبرات اللازمة مما يعكس ذلك على متلقي الخدمة من المواطنين بالإضافة لوجود دورات سيعلن عنها للمواطنين وبشكل مجاني في قاعات بلدية مادبا الكبرى أو رحاب الجامعة.

بدوره اكد الحافظ على أهمية هذه المذكرة ، في صقل مهارات الطلبة وتعزيز معرفتهم من خلال فتح آفاق التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المحلي وعلى رأسها البلديات والتي تلعب دوراً محورياً تنموياً خدمي اجتماعياً مهما في هذه الأوقات لتفعيل الاطلاع على جوانب العمل البلدي الكبير الذي تقوم به بلدية مادبا وبلديات المملكة.

وأضاف الحافظ بأننا في هذه الكلية فخورين اليوم بتقديم مجموعة من التسهيلات لأبناء مدينة مادبا وفتح الدورات المجانية وتبادل الخبرات بين الطرفين أيضاً.

وفي نهاية اللقاء جرى التوقيع على المذكرتين و تبادل الطرفين الدروع التذكارية.