البلقاء التطبيقية : تكرم الطلبة الفائزين بالمركز الثالث في مسابقة هواوي العالمية 2023-2024 المقامة في البحرين

وطنا اليوم – كرم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني فريق الجامعة الذي فاز بالمركز الثالث في المسابقة العالمية لشركة هواوي والتي أقيمت في البحرين الشهر الماضي.

وقال الدكتور العجلوني خلال حفل التكريم الذي حضره نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور موسى أبو عرابي وعميد كلية الذكاء الاصطناعي الأستاذ الدكتور عمر الزعبي وعميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور رضوان الدويري إن هذا الانجاز يضاف إلى سجل انجازات طلبة الجامعة في المحافل الدولية ويسلط أضواء الشركات الكبرى على خريجي الجامعة لما يتمتعون به من مهارات تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي ويدلل على جودة البرامج والخطط الدراسية والمدرسين في الجامعة.

ودعا الدكتور العجلوني كافة الطلبة وفي كافة التخصصات إلى بذل المزيد من الجهد في تطوير مهاراتهم العملية والتطبيقية بالتوازي مع ما يحصلون عليه من علوم من أساتذتهم، الأمر الذي يفتح لهم العديد من مجالات العمل التي أصبحت تركز على المهارات العلمية والعملية والحياتية ، لافتا أن الجامعة تدعم مشاركة الطلبة في كافة المسابقات المحلية والدولية وتقدم لهم التدريب المناسب من خلال مختبرات الجامعة ومراكزها والحاضنات العلمية فيها.

واستمع الدكتور العجلوني إلى إيجاز قدمه الطلبة حول مشاركتهم والأجواء التنافسية في المسابقة في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات على مستوى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسختها السابعة في العاصمة البحرينية المنامة

The Huawei ICT regional competition 2023/2024 Middle east and Central Asia

حيث أشار الطلبة عمار شحادة من كلية الذكاء الاصطناعي، محمد أبو صاع من كلية الهندسة، وياسمين الرفاعي من كلية الذكاء الاصطناعي، إلى تشرفهم بتمثيل الأردن وجامعة البلقاء التطبيقية في هذه المسابقة التي تمكنوا بحجز بطاقاتها الثلاث خلال التصفيات لهذه المسابقة وانفردوا بتمثيل الأردن في هذه المسابقة.

كما شكر الطلبة رئيس الجامعة على دعمه اللامحدود لمشاركتهم وتقديم كافة الدعم لهم من خلال توفير المدربين والمختبرات للتدريب المستمر والمتواصل مع مشرفين متخصصين الأمر الذي كان له اكبر الأثر في تحقيقهم لهذا الإنجاز.