اتفاقية لإنشاء أكاديمية السينما الأردنية في الجامعة الألمانية الأردنية

وطنا اليوم – وقعت الجامعة الألمانية الأردنية والهيئة الملكية الأردنية للأفلام اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية في مقدمتها إنشاء أكاديمية السينما الأردنية في الجامعة الألمانية الأردنية .

ونصت الاتفاقية التي وقعها عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي وعن الهيئة مديرها العام السيد مهند البكري على البدء بتأسيس الأكاديمية في حرم الجامعة بجبل عمان ودعم برنامج المنح الطلابية المخصصة لطلاب الأكاديمية من خلال تقديم 20 منحة تعليمية في برنامج الدبلوم المهني للأكاديمية وتشغيلهم،وتطوير وتصميم منهاج متخصص في صناعة الأفلام باللغة العربية.

وأشار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي الى أن الجامعة تسعد بهذه الشراكة انطلاقا من توجهها لاستثمار كفاءتها العلمية والإدارية في خدمة النمو الأقتصادي في الأردن والمساهمة في التنمية الإقصادية ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله .

وأضاف أن الجامعة استثمرت في مبنى حرمها بجبل عمان وجعلت منه منارة علمية وبيئة جاذبة للشباب وللمجتمع المحلي لعقد الندوات والجلسات الثقافية والفنية لتحويل خدمة المجتمع الى واقع ملموس .

من جهته بين البكري أن هذه التعاون يعد خطوة هامة في مجال صناعة الأفلام والمساهمة في تنمية الثقافة السينمائية في الممكلة وتطوير البرامج التدريبية لتمكين كافة الفئات في المجتمع من صناعة الأفلام وإيجاد مساحة لهم لرواية قصصهم وقصص مجتمعه

وقد حضر توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة استوديوهات الأردن السيد رجا غرغور ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مالك الشرايري وعدد من المسؤولين من الجانبين.