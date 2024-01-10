الأمن يهيب بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض

وطنا اليوم:أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع ابتداء من هذه الليلة وفجر يوم غد الخميس، حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المعنية.

وأكدت المديرية ضرورة التأني أثناء القيادة خاصة أثناء هطول الأمطار، وتشكل الضباب فوق المرتفعات، وإثارة الغبار على بعض الطرق الصحراوية.

ودعت المديرية إلى ضرورة التعامل السليم مع وسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر.

وتؤكد المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد (911) في أنحاء المملكة كافة عند الحاجة.