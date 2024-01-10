شاهد.. القسام تستدرج بكفاءة قوة إسرائيلية داخل نفق بغزة

وطنا اليوم:بثت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)) ، لقطات تظهر كمينا نوعيا للكتائب استهدف قوة إسرائيلية داخل نفق في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وتظهر اللقطات استدراج المجاهدين لقوة من جيش الاحتلال إلى كمين محكم وتفجير عين نفق بها، في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة نهاية الشهر الماضي.

الى ذلك اكد الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أن الفيديوهين اللذين بثتهما فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أمس واليوم يعكسان الوضعية الميدانية والقتالية لما بعد الانسحاب الإسرائيلي من شمالي غزة.

وبثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم مشاهد من معارك خاضها مقاتلوها مع القوات الإسرائيلية شمالي غزة.

كما بثت كتائب القسام أمس مشاهد من اشتباكات مع قوات الاحتلال جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وقال الدويري -في تحليله اليومي على قناة الجزيرة- إن الفيديوهين حديثان أي أن أحداثهما وقعت ما بعد الانسحاب الإسرائيلي من مناطق الشمال، ويثبتان يقينا أن المقاومة الفلسطينية موجودة بل إنها أخذت راحتها وحريتها في اختيار الهدف والتنقل، لأنه لا توجد كثافة لقوات الاحتلال ولا يوجد قصف على مدار 24 ساعة.

وأضاف أنه “بعد 96 يوما من العدوان الإسرائيلي، ما يزال المقاتلون يخرجون من بين الأنفاق ومن بين الحطام والدمار”.

تاليا الفيديو :