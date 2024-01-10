بلينكن: لا بد من ردة فعل تجاه تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد وصوله العاصمة البحرينية المنامة انه ستكون هناك تداعيات وخيمة لتهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر. وتاليا ابرز التصريحات : هجمات البحر الأحمر يتم دعمها والتحريض عليها من إيران. أوضحنا لإيران أن دعم الحوثيين يجب أن يتوقف، وأنه ليس من صالحهم توسيع نطاق النزاع. بحثت في رحلتي تعبيد مسار حل الدولتين، وناقشت مع المسؤولين إصلاح السلطة الفلسطينية. هناك توافق بين دول المنطقة على عدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة

وقالت جماعة الحوثي اليمنية، إن قواتها استهدفت سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم لدولة الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وأكد المتحدث باسم جماعة أنصار الله، يحيي سريع، في مؤتمر صحفي، أن عملية استهداف السفينة الأمريكية جاء “ردا أوليا” على هجوم أمريكي سابق استهدف عناصر للجماعة، متعهدا بمواصلة “منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

وقال سريع إن “القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لنْ تترددَ في التعاملِ المناسبِ مع كافةِ التهديداتِ المعاديةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا”.

وأشار إلى أن “القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ حرصَها الكاملَ على استمرارِ حركةِ المِلاحةِ في البحرين الأحمرِ والعربيِّ إلى كافةِ الوجهاتِ عدا موانئَ فلسطينَ المحتلة”.