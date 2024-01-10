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لم يحدد موعدها بعد.. قريبا دخول 400 شاحنة لغزة يوميا

منذ ساعتين
لم يحدد موعدها بعد.. قريبا دخول 400 شاحنة لغزة يوميا

وطنا اليوم:فيما التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن إسرائيل ستسمح في الأيام المقبلة بدخول 400 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة نزولا عند مطلب بلينكن.
ولم تحدد المصادر موعد بدء دخول هذه الشاحنات، ولا طبيعتها.
وكان بلينكن ناقش مع عباس في وقت سابق الأربعاء الجهود الجارية لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين في غزة وتسريع وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.
وفي هذا الصدد، رحب الوزير بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهولندية سيغريد كاغ في منصب كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.


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