مكتب الشباب يلتقى بأعضائه و يناقش هيكل المكتب المستقبلي (فيديو وصور )

وطنا اليوم/عمان-عقد مكتب الشباب في حزب إرادة اجتماعه الأول في مقر الحزب الرئيسي للحزب في العاصمة عمان وذلك لمناقشة عدد من الملفات التي تهم الشباب و القضايا الوطنية، اضافة الى مناقشة نموذج عمل المكتب ،بحضور الأمين العام نضال البطاينة ونواب الأمين العام ومساعديه وأعضاء المكتب من مختلف المحافظات.

وقال الأمين العام نضال البطاينة إن مكتب الشباب له استقلالية في الهيكل التنظيمي للحزب ذلك لأن مجتمعنا مجتمع فتي، لذا يجب تمكين الشباب في مؤسسة الحزب، وهذا لا يتحقق بالكلام النظري إنما يجب أن يطبق على أرض الواقع، ومن هنا جاء قرار الأمانة العامة تشكيل هذا المكتب لتنظيم أدوار الشباب والعمل بالجامعات وأنديتها وغيرها.

وعرض كل من نائب الأمين العام لتمكين الشباب والمرأة وخدمة المجتمع د. ليث القهيوي ومساعد الأمين العام لشؤون الشباب ومنسق مكتب الشباب نجاد النجادات نموذج عمل المكتب والهيكل التنظيمي أمام الشباب مشيراً الى أنه وفقًا للهيكل التنظيمي سيتم إنشاء مكتب الشباب العام، ومكتب الشباب الدائم، ومكتب الشباب في الفروع، وتشكيل اللجان المنبثقة عن مكتب الشباب الدائم وهي لجنة الجامعات الحكومية والخاصة، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة، ولجنة الانشطة الرياضية والمبادرات المجتمعية.

وترتكز مهام مكتب الشباب على نشر فكر الحزب ومبادئه ومواقفه بين فئات الشباب في جميع محافظات المملكة من خلال اعداد وتنفيذ خطط دورية لذلك، واستقطاب منتسبين ومؤازرين جدد للحزب من فئة الشباب من خلال إعداد وتنفيذ برنامج للاجتماعات الاستقطابية في كافة محافظات المملكة والجامعات وتنفيذها.

كما يتولى مكتب الشباب إعداد وتنفيذ البرامج التي تساهم في زيادة مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وإعداد وتنفيذ البرامج التي تبث الروح الايجابية بين الشباب وتحفزهم على المشاركة الفاعلة وتساعدهم في تحديد خياراتهم وتوجهاتهم المستقبلية، واستقبال المقترحات التي من شأنها توسيع مشاركة الشباب في نشاطات الحزب وفعالياته.

ويقوم مكتب الشباب بتقديم الخطط التي تضمن برامج ومشاريع تعمل على تنمية قدرات الشباب في الحزب وتطوير مهاراتهم، والتشبيك مع المؤسسات والجهات ذات الصلة بقطاع الشباب سواء محلياً او دولياً وذلك لغايات توفير الفرص لشباب الحزب لتنمية قدراتهم وخبراتهم.

ويقوم المكتب وفق هيكليته بدراسة ومراجعة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية ذات الصلة بقطاع الشباب وتقديم التوصيات للأمانة العام بشأنها في حال الحاجة لذلك، وتقديم التوصيات والمشورة للجان الحزب الأخرى فيما يتعلق بشؤون الشباب في حال الحاجة لذلك.

وجرى نقاش وحوار مع الشباب تركز على تفعيل لجان الشباب في الجامعات والمحافظات، وتأهيل الشباب ليكونوا قيادات شبابية قادرة على التأثير وتفعيل دور الشباب داخل النقابات والتركيز على التدريب والإرشاد للشباب وتمكين الشباب، والتركيز على ان يكون هناك شباب مؤازرين للحزب دون أن يكونوا منتسبين.

https://youtu.be/zzQDHQB39SI