فيلادلفيا تنظم حملة تبرع بالدم

وطنا اليوم:تحت رعاية رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح قامت جامعة فيلادلفيا بالتعاون مع الجمعية الأردنية للإغاثة والرعاية الصحية ومديرية بنك الدم في وزارة الصحة حملة للتبرع بالدم للمساهمة بتضميد جراح المصابين في غزة الذين يحتاجون الدعم المتواصل في خضم تواصل العدوان الهمجي الغاشم الذي يقوم به الكيان الصهيوني في حرب الإبادة والتطهير العرقي على غزة وأهلها.

وقد تم افتتاح الحملة بكلمة القتها الدكتورة مريم الكوافحة/عميد كلية التمريض التي شكرت فيها طلبة الجامعة المتبرعين وشكرت القائمين على هذه المبادرة وداعميها، وألقى الدكتور احسان المطالقة كلمة نيابة عن الجمعية الأردنية للإغاثة والرعاية الصحية بين فيها أهمية التبرع بالدم من أجل إغاثة الجرحى في قطاع غزة والمساهمة في شفائهم وعلاجهم كدور د اعم في هذا المجال.

وتم تبادل الدروع التقديرية بين كل من رئاسة الجامعة ورئيس الجمعية الأردنية للإغاثة والرعاية الصحية إضافة الى تسليم شهادات تقديرية للمتطوعين حيث بلغ عدد الوحدات التي تم التبرع بها ( 150) وحدة دم.