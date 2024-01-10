مستو : لا طائرات من نوع بوينغ 737 ماكس في الاردن

وطنا اليوم:أكد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، الأربعاء، خلو شركات الطيران الأردنية من طائرات بوينغ 737 ماكس 9 بعد أن أقرت الشركة بالخطأ في حادث بطائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز أثناء تحليقها.

وعثرت شركتا ألاسكا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز، وهما الشركتان الأميركيتان اللتان تستخدمان ذلك الطراز الذي أوقف مؤقتا عن التحليق، على أجزاء مفككة في طائرات مماثلة، مما يثير مخاوف من احتمال تكرار مثل هذا الحادث.

وأشار مستو إلى أن الهيئة تراقب جميع حالات عبور هذا النوع من الطائرات للأجواء الأردنية، وحصول هذا النوع من الطائرات على تصريح الهبوط في المطارات الأردنية.

وأوضح مستو أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من حوادث الطيران التي تحدث في العالم والتي تورد فيها أخطاء.

وكانت شركة بوينغ قد أمرت مصانعها ومصانع مورديها بالتأكد من معالجة مثل هذه المشكلات وإجراء فحص أوسع للأنظمة والعمليات.

وانخفضت أسهم بوينغ 1.4% في نهاية تعاملات الثلاثاء، وذلك على خلفية إلغاء يونايتد إيرلاينز 225 رحلة يومية، أو 8% من مجمل رحلاتها، بينما ألغت ألاسكا 109 رحلات، أو 18%. ومن المتوقع حدوث إلغاءات مماثلة الأربعاء.

أقر رئيس بوينغ التنفيذي ديف كالهون بارتكاب الشركة خطأ فيما يتعلق بحادث انفجار بطائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز أثناء تحليقها، وأخبر الموظفين بأن الشركة ستعمل مع الجهات التنظيمية لضمان “عدم حدوث ذلك مرة أخرى”.

وتصريحات كالهون هي أول اعتراف علني من بوينغ بالخطأ منذ الحادث الذي وقع يوم الجمعة وتسبب في ثقب كبير بطائرة (737 ماكس 9)