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شاهد :القسـام تبث فيديو من داخل احد المدرعات الاسرائيلية

منذ ساعة واحدة
شاهد :القسـام تبث فيديو من داخل احد المدرعات الاسرائيلية

وطنا اليوم:بثت كتائب القسام اليوم الأربعاء، مشاهد جديدة من سير المعارك في مدينة غزة.
وتضمنت المشاهد تدمير العديد من الآليات والتحامات مع جيش الاحتلال، ومقطعا من داخل إحدى المدراعات بعد اختراق كاميرا أحد الجنود.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط احتياط من وحدة الإسعاف القتالية، الليلة الماضية، وإصابة جندي احتياط بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة وسط قطاع غزة.
وبذلك يرتفع قتلى جيش الاحتلال من جنود وضباط منذ عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 520، بينهم 192 قتيلا منذ بدء العملية البرية في الـ26 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري أعلن أمس الثلاثاء مقتل 6 جنود وإصابة 14 في تفجير شاحنة ذخيرة في البريج، وقال إن جيش الاحتلال بصدد التحقيق في ما جرى.

 


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