الخصاونة يصل لاهاي لدعم محاكمة الاحتلال أمام العدل الدولية

وطنا اليوم:وصل رئيس الوزراء الاسبق عون الخصاونة ونائب رئيس محكمة العدل الدولية لأكثر من 12 عاما إلى مدينة لاهاي الهولندية التي يقع بها مقر محكمة العدل الدولية.

وتوجه الخصاونة إلى المحكمة بهدف حضور غجتماعات المحكمة فيما يتعلق بالدعوى القضائية التي أقامتها جنوب إقريقيا على الاحتلال الإسرائيلي بموجب إتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية.

ويشار إلى ان الخصاونة لعب دورا هاما في تبني ذات المحكمة لرأي اعتبار الجدار العازل الذي بناه الاحتلال في الاراضي المحتلة غير قانوني، كما وأنه يعتبر خبيرا دوليا في القانون الدولي ومحكما معتمدا في النزاعات بين الدول على مستوى العالم.

ويذكر أن الاردن يدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية، كما وأكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم الاربعاء أن الأردن ستقدم المطالعات والمرافعات والحجج القانونية اللازمة حالما تقرر محكمة العدل الدولية النظر في دعوى الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب إفريقيا، مبينا أنها قضية وليست استشارة، مبنية على اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وتابع:”موقفنا لم يتبدل، ومستمسكون بمبادئنا في الدفاع عن فلسطين وقضيتها العادلة، ونتشرف بأن نتصدى ونساهم ونشارك ونقدم خبراتنا في خدمة الشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية”.