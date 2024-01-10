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توقف عمل تلفريك عجلون الخميس والجمعة

منذ ساعة واحدة
توقف عمل تلفريك عجلون الخميس والجمعة

وطنا اليوم:أكدت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، عدم توفر إمكانية تشغيل تلفريك عجلون خلال يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي بسبب المنخفض الجوي وما يتخلله من شدة الرياح المتوقعة.
وقال مدير ترويج الاستثمار والإعلام والاتصال في المجموعة أمجد الوديان، الأربعاء، إن المجموعة قررت مع شركة النقليات السياحية الأردنية تأجيل موعد البدء بانطلاق الرحلات المشتركة إلى التلفريك إلى يوم الجمعة 19 كانون الأول.
ودعت المجموعة، جميع الزوار من المواطنين والمقيمين الى ضرورة الاتصال على الخط الساخن للتلفريك قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265.


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