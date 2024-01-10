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الأردن يسيّر طائرة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
الأردن يسيّر طائرة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة

وطنا اليوم:سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، فجر الأربعاء، طائرة مساعدات جديدة من مطار ماركا العسكري، تحمل على متنها مساعدات إغاثية وغذائية إلى مطار العريش في مصر ليتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقالت الهيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه بتوجيهات ملكية سامية، مستمرون وبالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى غزة.
الهيئة، أشارت في 4 كانون الثاني الحالي، إلى أنها سيرت 25 طائرة تحمل مختلف المواد الإغاثية والغذائية والطبية إلى غزة.
وسيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الاثنين الماضي، قافلة مساعدات إغاثية مكونة من 46 شاحنة إلى غزة من خلال معبر كرم أبو سالم وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.


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