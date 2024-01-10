هولوكوست صهيوني .. عضو كنيست يطالب بإحراق كل أهالي غزة

وطنا اليوم:جدد نائب رئيس كنيست الاحتلال الإسرائيلي نسيم فيتوري إلى دعوته مواصلة ارتكاب حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الواسع في قطاع غزة، داعيا إلى إحراق كل غزة بأهلها لتتخلص تل أبيب منهم إلى الأبد.

وقال فيتوري “ما زلت أقول إنه ينبغي حرق غزة، فلا يوجد أبرياء هناك. الإرهابيون لن يعتقدوا أنهم يشعرون بالإطراء. أنا لا أعتذر. أنا لا أرحم أولئك الذين بقوا هناك. أنا متمسك بكلامي. حرق المباني أفضل من إيذاء الجنود. لا يوجد أبرياء هناك، ومن بقي هناك يجب القضاء عليه”.

وتأتي تصريحات فيتوري قبل يوم واحد من جلسة الاستماع ضد تل أبيب في محكمة العدل الدولية في لاهاي، في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا بخصوص ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة في قطاع غزة.

وسبق أن طالب فيتوري بإحراق قطاع غزة الذي تشن فيه تل أبيب عدوانا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خلّف حتى اللحظة أكثر من 23 ألف شهيد ونحو 60 ألف جريح