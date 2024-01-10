بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون برلمانية

إبداح: وصلني إعفاء طبي لمريض بعد وفاته

منذ ساعة واحدة
إبداح: وصلني إعفاء طبي لمريض بعد وفاته

وطنا اليوم:طالب النائب عطا ابداح بايجاد حلول جذرية فيما يخص مشاكل الاعفاءات الطبية المخصصة للنواب وتأخر صدورها.
وقال ابداح خلال مداخلة له في جلسة النواب الاربعاء، إنه وصل اليه اعفاء طبي لاحد المرضى ولكن كان “قد توفاه الله”، مؤكدا انه تقدم بطلب الاعفاء منذ مدة زمنية طويلة .
وأضاف: “اما ان نجد حلا للاعفاءات او ان تسحب من النواب رفعا للحرج وحتى يتخلص النواب من الضغط الشعبي الكبير”.
ورد رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، بأنه سيتم عقد اجتماع للجنة الصحة النيابية يوم الاحد القادم للنظر في هذا الملف .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:20

احتمال عودة ترامب للرئاسة معضلة تنتظر الشرق الأوسط

14:07

التعليم العالي تحذر الطلبة الأردنيين من كيانات وهمية في مصر

14:03

الخصاونة يصل لاهاي لدعم محاكمة الاحتلال أمام العدل الدولية

13:16

توقف عمل تلفريك عجلون الخميس والجمعة

13:13

الأردن يسيّر طائرة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة

13:10

هولوكوست صهيوني .. عضو كنيست يطالب بإحراق كل أهالي غزة

12:56

العرموطي يطالب بحصر حق الحصول على المعلومة للمواطنين الأردنيين فقط

12:48

القضاء الإسرائيلي يمنع بن غفير من التدخل بعمل الشرطة

12:43

الزعبي يتهم وزراءً بعدم التعاون مع النواب

12:14

أسبوع التوعية والتثقيف في قسم الإرشاد النفسي في كلية الآداب والعلوم التربوية

12:08

البطاينة: جيشنا العربي يدافع عن العرب، ضد حلمي فارس وصهيون، كما هي المقاومة الفلسطينية البطلة تعيد للأمة كرامتها (فيديو وصور)

11:54

الخصاونة: الأردن سيقدم المرافعات القانونية اللازمة بشأن الإبادة الجماعية بغزة

وفيات
وفيات الأربعاء 10-1-2024وفيات الثلاثاء 9-1-2024وفيات الإثنين 8-1-2024النجار تنعى الشاعر محمود فضيل التلوفيات الأحد 7-1-2024