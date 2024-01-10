إبداح: وصلني إعفاء طبي لمريض بعد وفاته

وطنا اليوم:طالب النائب عطا ابداح بايجاد حلول جذرية فيما يخص مشاكل الاعفاءات الطبية المخصصة للنواب وتأخر صدورها.

وقال ابداح خلال مداخلة له في جلسة النواب الاربعاء، إنه وصل اليه اعفاء طبي لاحد المرضى ولكن كان “قد توفاه الله”، مؤكدا انه تقدم بطلب الاعفاء منذ مدة زمنية طويلة .

وأضاف: “اما ان نجد حلا للاعفاءات او ان تسحب من النواب رفعا للحرج وحتى يتخلص النواب من الضغط الشعبي الكبير”.

ورد رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، بأنه سيتم عقد اجتماع للجنة الصحة النيابية يوم الاحد القادم للنظر في هذا الملف .