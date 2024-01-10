بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

القضاء الإسرائيلي يمنع بن غفير من التدخل بعمل الشرطة

منذ ساعة واحدة
القضاء الإسرائيلي يمنع بن غفير من التدخل بعمل الشرطة

وطنا اليوم:أصدرت محكمة العدو العليا أمرا مؤقتا ضد وزير الأمن القومي لدى الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.
ووفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت فإن بن غفير سيمتنع عن إعطاء تعليمات وتعليمات عملية للشرطة فيما يتعلق بتنفيذ سياسته حول ممارسة الحق في التظاهر وحرية الاحتجاج.
كما وقالت الصحيفة إن بن غفير لن يكون قادرا على تقديم تعليمات عملية إلى الشرطة بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء على قرارات آنية أو بأثر رجعي.
ويعتبر بن غفير أحد أشد الوزراء تطرفا في حكومة بنيامين نتنياهو ويعلن بشكل صريح عن كرهه للفلسطينيين والعرب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:16

توقف عمل تلفريك عجلون الخميس والجمعة

13:13

الأردن يسيّر طائرة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة

13:10

هولوكوست صهيوني .. عضو كنيست يطالب بإحراق كل أهالي غزة

13:05

إبداح: وصلني إعفاء طبي لمريض بعد وفاته

12:56

العرموطي يطالب بحصر حق الحصول على المعلومة للمواطنين الأردنيين فقط

12:43

الزعبي يتهم وزراءً بعدم التعاون مع النواب

12:14

أسبوع التوعية والتثقيف في قسم الإرشاد النفسي في كلية الآداب والعلوم التربوية

12:08

البطاينة: جيشنا العربي يدافع عن العرب، ضد حلمي فارس وصهيون، كما هي المقاومة الفلسطينية البطلة تعيد للأمة كرامتها (فيديو وصور)

11:54

الخصاونة: الأردن سيقدم المرافعات القانونية اللازمة بشأن الإبادة الجماعية بغزة

11:48

بدء العمل بفرع مكافحة الجرائم الإلكترونية في الزرقاء

11:45

جماعة عمان لحوارات المستقبل تبرق للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة

11:33

اعتقالات ودمار كبير في البنية التحتية على جنين ومخيمها جراء عدوان إسرائيلي

وفيات
وفيات الأربعاء 10-1-2024وفيات الثلاثاء 9-1-2024وفيات الإثنين 8-1-2024النجار تنعى الشاعر محمود فضيل التلوفيات الأحد 7-1-2024