القضاء الإسرائيلي يمنع بن غفير من التدخل بعمل الشرطة

وطنا اليوم:أصدرت محكمة العدو العليا أمرا مؤقتا ضد وزير الأمن القومي لدى الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت فإن بن غفير سيمتنع عن إعطاء تعليمات وتعليمات عملية للشرطة فيما يتعلق بتنفيذ سياسته حول ممارسة الحق في التظاهر وحرية الاحتجاج.

كما وقالت الصحيفة إن بن غفير لن يكون قادرا على تقديم تعليمات عملية إلى الشرطة بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء على قرارات آنية أو بأثر رجعي.

ويعتبر بن غفير أحد أشد الوزراء تطرفا في حكومة بنيامين نتنياهو ويعلن بشكل صريح عن كرهه للفلسطينيين والعرب.