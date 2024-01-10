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الزعبي يتهم وزراءً بعدم التعاون مع النواب

منذ ساعة واحدة
الزعبي يتهم وزراءً بعدم التعاون مع النواب

وطنا اليوم:اتهم النائب فواز الزعبي، بعض وزراء الحكومة بـ”عدم احترام مجلس النواب”، معربا عن غضبه إزاء ذلك.
وقال الزعبي خلال جلسة النواب اليوم الاربعاء، إنه أجرى 62 مكالمة مع وزارة الخارجية صباح اليوم من أجل مواطن أردني ولم يجبه أحد، في حين إن “وزراء آخرين يلبونه خلال 5 ثوان ويقولون له تفضل”.
وطالب النائب، الوزراء بالتعامل مع الوزراء والتعاون مع مجلس النواب.
بدوره، رد النائب خليل عطية على النائب الزعبي، مؤكدا بأن وزير الخارجية يبدع في تمثيل السياسة الأردن خاصة فيما يتعلق بغزة الصمود والفداء.
وقال، إن “وزارة الخارجية تهاجم في الوقت الذي يسهر فيه أبناء الوزارة لإجلاء الأردنيين من غزة، معتبرا أن “النائب الزعبي خانه التعبير، فيجب أن نحيي وزير الخارجية ونشكره على جهوده حيث هو أبدع وزير خارجية في الوطن العربي”.


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