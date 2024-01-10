أسبوع التوعية والتثقيف في قسم الإرشاد النفسي في كلية الآداب والعلوم التربوية

وطنا اليوم:انسجاما مع اهداف الجامعة التوعوية في مجال الارشاد النفسي في كلية الآداب والعلوم التربوية ورغبة منها في نشر ومناقشة مواضيع تهم الطالب الجامعي، فقد أقامت كلية الآداب والعلوم التربوية ممثلة بأساتذتها الدكتور عدنان الطوباسي والدكتورة سناء الخوالدة والدكتورة عبير أبو وردة بطرح عدد من المواضيع مثل إدارة الحوار وموضوع القراءة والعلاج النفسي إضافة الى موضوع الميول المهنية واختيار بيئة العمل بعد التخرج.

حيث اشارت الدكتورة سناء الخوالدة الى ان هذا النشاط سيقام أكثر من مرة خلال العام الدراسي وبشكل دوري انسجاماً مع تطلعات طلبة الجامعة في التوعية والتثقيف بهذه المواضيع.