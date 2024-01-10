البطاينة: جيشنا العربي يدافع عن العرب، ضد حلمي فارس وصهيون، كما هي المقاومة الفلسطينية البطلة تعيد للأمة كرامتها (فيديو وصور)

وطنا اليوم:أكد الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة أن جيشنا العربي الذي يخوض حربًا على حدودنا الشمالية والشرقية مدافعا عن العرب وليس عن نفسه ضد الحلم الفارسي ويجب على العرب أن يدركوا ذلك، فتلك المليشيات الفارسية تستهدف عمان التي هي عصية على كل حاقد ، وهذا نداء لكل الأردنيين بضرورة التكاتف وزيادة الجبهة الداخلية منعة ومتانة فوق متانتها.

وأضاف خلال لقاء الأمانة العامة لحزب إرادة أعضاء الهيئة العامة لحزب إرادة في محافظة العقبة، أن جيشنا العربي يخوض هذه الحرب بالوكالة عن جميع العرب، وهي ليست مجرد حرب مع مهربين ومخدرات؛ إنما تستهدف الموقف الأردني الصلب المدافع عن العروبة وقضيته الأولى فلسطين.

وبين أن القضية الفلسطينية قضية أردنية لا تقبل المزايدات ، مؤكدًا التمسك باللاءات الثلاث التي أعلنها جلالة الملك عبدالله الثاني لا للمساس بالقدس ولا للتوطين ولا للوطن البديل.

وأشاد الأمين العام لحزب إرادة بالمقاومة الفلسطينية التي تعيد للأمة كرامتها وتعطي الأمل أنه “لن يضيع حق ووراه مطالب”،

وأشار البطاينة الى الجهد الأردني المناصر للأشقاء الفلسطينيين وفي مقدمتها الإنزالات الجوية في غزة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية وإقامة المستشفيات في قطاع غزة والضفة الغربية إلى جانب الحرب السياسية التي يقودها جلالة الملك وحده في العالم ذودا عن فلسطين.

واستعرض البطاينة الدور الذي قام به حزب إرادة في قيادة الشارع لمناصرة الأشقاء في قطاع غزة، والتعبير عن رفض العدوان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين وفضح ممارساته من خلال مخاطبة العديد من الأحزاب في دول العالم؛ للضغط على دولها لإيقاف الحرب الهمجية على غزة.

وتطرق اللقاء الى الحديث عن ملف الانتخابات ومعايير الشفافية والوضوح التي تبناها الحزب، من خلال تشكيل لجنة تحت القسم لوضع المعايير وفتح باب الترشح على ضوئها، اضافة الى برنامج حزب إرادة الذي يتم إعداده من خلال لجان مركزية ولجان فرعية في الفروع و 15 لجنة قطاعية وبمشاركة خبراء في المجالات المختلفة.

بدوره رحب رئيس مجلس فرع محافظة العقبة لحزب إرادة محمد السطوحي بالأمين العام وفريق الأمانة العامة، وقدم عرضًا مفصلًا عن أنشطة فرع الحزب في محافظة العقبة خلال الفترة الماضية، بمشاركة فاعلة من مجلس الفرع وأعضاء الهيئة العامة للحزب في محافظة العقبة.

وتحدث في اللقاء رئيس رابطة مشجعي النادي الفيصلي معن الربيحات عن سبب قراره بالانتساب لحزب إرادة تحديدًا، وذلك لأن الحزب يولي قطاع الشباب أهمية كبيرة والقطاعات الشبابية والرياضية، وهذه ميزة لحزب إرادة دفعته للانتساب اليه، مشدداً على أهمية دور الشباب في رسم السياسات والبرامج داخل الحزب.

وجرى حوار مطول مع أعضاء الهيئة العامة والذي تطرق الى خطط حزب إرادة في المرحلة المقبلة، وأهمية الإتصال والتحشيد وضرورة التركيز على نشر الثقافة الحزبية والتوعية خصوصا في مناطق البادية.