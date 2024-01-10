الخصاونة: الأردن سيقدم المرافعات القانونية اللازمة بشأن الإبادة الجماعية بغزة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن الأردن لم ولن يتبدل موقفه اتجاه القضية الفلسطينية سواء حاضرا أو مستقبلا.

وأضاف الخصاونة، في حديث له خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الأردن يتشرف بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وهو متمسك بذلك بالصفة الرسمية وغير الرسمية.

وأشار إلى أن الأردن سيقوم بتقديم المطالعات والمرافعات والحجج القانونية اللازمة لدعم الدعوى التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وبدأ مجلس النواب، الأربعاء، خلال جلسة تشريعية مناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.

وحسب الأسباب الموجبة لـ”معدل المعلومات”، فإنه يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، وبما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.

كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وإلزام الدوائر بتصنيف ما يعد سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وكانت اللجنة المشتركة أدخلت تعديلات محدودة على مشروع القانون الذي ورد للمجلس قبل 4 أعوام، إذ وافقت على ما ورد فيه، والذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني، في عضوية مجلس المعلومات الذي يتشكل وفق أحكام القانون.