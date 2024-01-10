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بدء العمل بفرع مكافحة الجرائم الإلكترونية في الزرقاء

منذ 3 ساعات
بدء العمل بفرع مكافحة الجرائم الإلكترونية في الزرقاء

وطنا اليوم:افتتحت ادارة البحث الجنائي فرع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في محافظة الزرقاء حيث باشر الفرع باستقبال مراجعيه في الفرع الكائن في قسم بحث جنائي الزرقاء داخل مركز امن الغويرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها ادارة البحث الجنائي لتطوير الخدمات الامنية والتيسير على المواطن وتقديم افضل الخدمة للمواطن باقل جهد واسرع وقت.


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