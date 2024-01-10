الإعلان عن القبول للفصل الثاني في الجامعات خلال 3 أسابيع

وطنا اليوم:أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور مهند الخطيب، أنه يتوقع خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة الإعلان عن البرامج التي ستكون مطروحة للقبول على الفصل الدراسي الثاني في الجامعات سواء لمرحلة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط، وتحديد الأعداد التي سيتم قبولها.

وقال، إن مجلس التعليم العالي ووحدة تنسيق القبول الموحد استقبلت من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها البرامج التي سمحت بفتحها للقبول في الفصل الدراسي الثاني و الأعداد المقترحة للقبول، وعليه تم توجيه هذه الأعداد والبرامج إلى مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والطلب منهم بتزويدنا بالأعداد التي ترغب بقبولها في هذه التخصصات.

وبين أن مجلس التعليم العالي، قرر توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني القادم من العام الجامعي 2023-2024 بحيث يكون بدء الفصل الدراسي 18-2-2024، وبدء تدريس الطلبة 25-2-2024، أما الجامعات الخاصة فيكون بدء الفصل الدراسي 25-2-2024، وبدء تدريس الطلبة 3-3-2024.

وحذر الخطيب الطلبة بعدم التعامل مع أي وسيط في تأمين قبولات جامعية خارج المملكة، إلا من خلال مكاتب الخدمات الجامعية الرسمية المرخصة من قبل الوزارة.

ودعا الخطيب الطلبة الذي يرغبون بالدراسة خارج المملكة، إلى عدم التعامل مع أي جهة غير رسمية في تأمين القبولات الجامعية إلا مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة المعلنة على موقع الوزارة، والتأكد بأن الجامعة التي يسعى الطالب للدراسة فيها معتمدة من قبل التعليم العالي معترف بها ومُعلنة على قائمة الجامعات المعترف بها على الموقع الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى مراجعة شروط الدراسة خارج المملكة من حيث المعدلات المطلوبة، والتأكد من مدد الإقامة المطلوبة للإقامة في الدولة بغض النظر عن الدرجة الجامعية.

وبين أن الوزارة قامت خلال عام 2022 باسترداد 110 ألف دينار من مكاتب خدمات جامعي، لصالح الطلبة المشتكين لدى الوزارة، وفي العام الماضي 2023 تم استيراد 90 ألف دينار، مشيرا إلى أن هذه مبالغ تم إعادتها بموجب النظام من المكاتب إلى الطلبة من خلال الوزارة دون اللجوء للقضاء.