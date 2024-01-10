الحوثيون يستهدفون سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر

وطنا اليوم:قال مصدر عسكري يمني إن قوات “أنصار الله” الحوثيين استهدفت سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، في حين حذرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) من عواقب هجمات الحوثيين.

وسبق هذا التصريح إعلان هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية عن تلقيها تقريرا عن واقعة في البحر الأحمر على بعد نحو 50 ميلا بحريا من غرب مدينة الحديدة اليمنية.

وأضافت الهيئة أنه يتم التحقيق في الحادث، و”ننصح السفن بتوخي الحذر، والإبلاغ عن أنشطة مريبة”، دون تفاصيل.

في السياق قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إن قوات تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا أسقطت 21 طائرة مسيرة وصاروخا أطلقها حركة الحوثي اليمنية أمس الثلاثاء على جنوب البحر الأحمر باتجاه الممرات البحرية الدولية.

وأضافت أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية، مشيرة أن هذا هو الهجوم السادس والعشرين الذي يشنه الحوثيون على خطوط الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

بدوره قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن بلاده ليست ضعيفة حيال تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر.

وخلال مؤتمر صحفي، أضاف المتحدث أن هناك عواقب لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وينبغي أخذ التصريحات الأميركية بالخصوص على محمل الجد.

وتكثف جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة. وأوقفت عدة شركات شحن عملياتها وقطعت بدلا من ذلك رحلة أطول حول أفريقيا.

وتعهد الحوثيون بمواصلة الهجمات حتى توقف إسرائيل عدوانها في غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأميركية إذا أصبحت الجماعة المسلحة نفسها هدفا.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعلن في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي تشكيل قوة مهام بحرية تضم عددا من الدول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، لمواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70%من واردات إسرائيل، ويمر 98%من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتسهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية الإسرائيلية.