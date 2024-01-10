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الاحتلال يعلن مقتل ضابط احتياط في معارك الثلاثاء

منذ ساعتين
الاحتلال يعلن مقتل ضابط احتياط في معارك الثلاثاء

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء عن مقتل ضابط احتياط خلال معارك جنوب قطاع غزة أمس.
وبلغ العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ96، وتزامن ذلك مع إعلان المقاومة الفلسطينية تدمير 42 آلية عسكرية إسرائيلية كلياً أو جزئيا والإجهاز على 22 جنديا خلال الأسبوع الماضي، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 11 ضابطا وجنديا خلال الساعات الماضية.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في ختام مباحثاته في تل أبيب الاتفاق مع إسرائيل على إرسال بعثة أممية إلى شمال غزة لتقييم الأوضاع بشأن عودة السكان، وقال إن واشنطن تريد أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن.
وكشف مسؤولون أميركيون أن إسرائيل أبلغت واشنطن أنها ستسحب الآلاف من قواتها وستقلص عملياتها في غزة.
وشهد قطاع غزة خلال الساعات الماضية غارات استهدفت المغازي ودير البلح والنصيرات والزوايدة وخان يونس، وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 126 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية.


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