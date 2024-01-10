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رئيس الوزراء يلتقي القيادات الأهلية لمحافظة الطفيلة في منزل العين السيد محمد داووديه

منذ 4 دقائق
رئيس الوزراء يلتقي القيادات الأهلية لمحافظة الطفيلة في منزل العين السيد محمد داووديه

وطنا اليوم – التقى دولة الدكتور بِشر هاني الخصاونة رئيس الوزراء مع القيادات الأهلية لمحافظة الطفيلة في منزل العين السيد محمد داووديه، بحضور أصحاب المعالي، توفيق كريشان نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، والدكتور إبراهيم الجازي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وحديثة الخريشة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، ومازن الفراية وزير الداخلية.
شارك في اللقاء الذي تناول مطالب محافظة الطفيلة، النائب المهندس محمد السعودي، والنائب المهندس عبد الله عواد، والنائب محمد المرايات، والشيخ مصطفى العوران رئيس مؤسسة إعمار الطفيلة، والدكتور حازم العدينات رئيس بلدية الطفيلة الكبرى، والدكتور بسام المحاسنة رئيس جامعة الطفيلة التقنية، وأحمد خضر الحوامدة نائب رئيس مجلس المحافظة، وعودة الله القطيطات رئيس غرفة التجارة، ورجل الأعمال المهندس صخر المحيسن، والعميد المتقاعد الدكتور نضال موسى جقامة، وهايل العبيديين نائب رئيس مؤسسة إعمار الطفيلة.


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