بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. مجتمع مدني

شاب ميثاقي يطلق منصة الكترونية تُعنى بالتواصل الاجتماعي العالمي

منذ ساعة واحدة
شاب ميثاقي يطلق منصة الكترونية تُعنى بالتواصل الاجتماعي العالمي

وطنا اليوم-اطلق عضو الميثاق الوطني الشاب المهندس امجد شركس اليوم الثلاثاء منصة التواصل الاجتماعي العالمية الجديدة ضمن احتفالية اقيمت تحت رعاية سمو الاميرة نجلاء بنت عاصم على مسرح الشيخة الجليلة بنت راشد آل مكتوم في منطقة الشميساني.

وحضر اللقاء عدد من اعضاء الميثاق الوطني ومن اصحاب المعالي والسعادة والعطوفة من الاعيان والوزراء والسفارات العربية والاجنبية والشركات بمختلف القطاعات.

حيث اطلقت سمو الاميرة صفحتها الرسمية خلال الحفل على منصة Tick على خشبة المسرح امام الحضور ومن ثم تلاها الوزارات والمؤسسات الرسمية والشركات الذين عملوا على انشاء صفحاتهم الرسمية على المنصة وتم توثيقها بشكل رسمي.

هذا ويبارك امين عام الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني واعضاء الميثاق للشاب الزميل عضو الحزب امجد شركس هذا الانجاز الوطني الكبير ويتمنون له التقدم والنجاح وان يسير جميع شباب الميثاق الوطني على هذا النهج في الابداع والتميز للارتقاء بالوطن الغالي الذي يكبر بشبابه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:27

21:50

مندوباً عن جلالة الملك وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني العيسوي يعزي عشائر بني عباد عامة وعشيرة الشبلي خاصة

21:17

خلال لقائه شيوخ ووجهاء عشائر الزبيد والبشابشة وفعاليات شبابية العيسوي: الأردن، بقيادته الهاشمية، ثابت على مواقفه العروبية ومسانداً وداعماً للأشقاء الفلسطينيين

20:44

المستقلة : الانتخابات البرلمانية المقبلة الامتحان الأول للأحزاب

20:36

رقم قياسي للقتلى والمفقودين خلال محاولة الهجرة إلى إسبانيا

20:17

القبض على 7 مطلوبين على علاقة مع عصابات التهريب وتجار المخدرات

20:14

أبو حمزة: نقول للمستوطنين إن دعوة نتنياهو لكم بقرب عودتكم لغلاف غزة سراب

20:05

العقبة الخاصة تنفذ أكبر حملة لتنظيف جوف البحر

19:59

الملك يعود إلى أرض الوطن

19:34

اللواء الحنيطي يستقبل السفير القطري في الاردن

19:26

واشنطن بوست:انسحاب كبير للجيش الإسرائيلي شمال غزة

19:18

عقب زيارة بلينكن للمنطقة .. قمة فلسطينية أردنية مصرية في العقبة

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-1-2024وفيات الإثنين 8-1-2024النجار تنعى الشاعر محمود فضيل التلوفيات الأحد 7-1-2024وفيات الجمعة 5-1-2024