شاب ميثاقي يطلق منصة الكترونية تُعنى بالتواصل الاجتماعي العالمي

وطنا اليوم-اطلق عضو الميثاق الوطني الشاب المهندس امجد شركس اليوم الثلاثاء منصة التواصل الاجتماعي العالمية الجديدة ضمن احتفالية اقيمت تحت رعاية سمو الاميرة نجلاء بنت عاصم على مسرح الشيخة الجليلة بنت راشد آل مكتوم في منطقة الشميساني.

وحضر اللقاء عدد من اعضاء الميثاق الوطني ومن اصحاب المعالي والسعادة والعطوفة من الاعيان والوزراء والسفارات العربية والاجنبية والشركات بمختلف القطاعات.

حيث اطلقت سمو الاميرة صفحتها الرسمية خلال الحفل على منصة Tick على خشبة المسرح امام الحضور ومن ثم تلاها الوزارات والمؤسسات الرسمية والشركات الذين عملوا على انشاء صفحاتهم الرسمية على المنصة وتم توثيقها بشكل رسمي.

هذا ويبارك امين عام الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني واعضاء الميثاق للشاب الزميل عضو الحزب امجد شركس هذا الانجاز الوطني الكبير ويتمنون له التقدم والنجاح وان يسير جميع شباب الميثاق الوطني على هذا النهج في الابداع والتميز للارتقاء بالوطن الغالي الذي يكبر بشبابه.