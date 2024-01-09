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أبو حمزة: نقول للمستوطنين إن دعوة نتنياهو لكم بقرب عودتكم لغلاف غزة سراب

منذ 3 ثواني
أبو حمزة: نقول للمستوطنين إن دعوة نتنياهو لكم بقرب عودتكم لغلاف غزة سراب

وطنا اليوم:قال أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس ، ان هدف العدو بالقضاء على المقاومة لم ولن يتحقق ولو استمرت الحرب إلى ما لا نهاية.
وتاليا ابرز تصريحات ابو حمزة :
لا نزال نواصل معركة الصمود في حرب الإبادة المفروضة على شعبنا الأعزل.
الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية أقوى وأكبر من كل محاولات التصفية البائسة.
نقول للمستوطنين الصهاينة إن دعوة نتنياهو لكم بقرب عودتكم لغلاف غزة سراب.
لن يكون في نهاية المطاف أمام نتنياهو إلا التسليم بما يقضي به الميدان.
أسقطنا طائرة استخبارات إسرائيلية في سماء خان يونس.
أجهزنا على قوة إسرائيلية خاصة تحصنت بأحد المباني وحققنا إصابات مباشرة.


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