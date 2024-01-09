العقبة الخاصة تنفذ أكبر حملة لتنظيف جوف البحر

وطنا اليوم:نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الثلاثاء، حملةً لتنظيف جوف البحر في منطقة الشاطئ الأوسط، بمشاركة 80 غطاساً وبالتعاون والتشارك مع محافظة العقبة والقوّة البحرية والزوارق الملكيّة والإدارة الملكيّة لحماية البيئة ومديرية الدفاع المدني وجمعية العقبة للغوص والفريق الأزرق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” بهدف المحافظة على البيئة البحرية في خليج العقبة.

وشارك في الحملة أعضاء مجلس المفوضين في السلطة ومحافظ العقبة خالد الحجاج وقائد القوة البحرية والزوارق الملكية العقيد الركن البحري هشام الجراح ومدير الدفاع المدني في العقبة العقيد عيسى الزغايبة ومدير مكتب الإدارة الملكية لحماية البيئة في العقبة الرائد مالك كفاوين ورئيس جمعية العقبة للغوص خماش ياسين واللجان الشبابية و الهيئات التطوعية في العقبة .

رئيس مجلس المفوضين نايف حميدي الفايز أكد أهمية هذه الحملات التي تقوم بها السلطة بالتعاون مع شركائها بهدف توعية زوار شواطئ العقبة بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية في العقبة والالتزام بنظافة الشواطئ من المخلفات التي تؤثر على البيئة وضرورة الحفاظ على التنوع البحري الفريد والشُعَب المرُجانية التي تمتاز بها مياه البحر الأحمر في العقبة.

وأشار الفايز إلى أن تسعى لإطلاق الأجندة التوعوية البيئية لعام 2024 تتضمن تنفيذ 24 حملة توعية بيئية، بواقع حملتين شهرياً، إضافة لإطلاق 24 حملة تنظيف لجوف البحر، بهدف المحافظة على البيئة والحياة البحرية في خليج العقبة، مؤكداً أن السلطة مستمرة بحملات تنظيف جوف البحر في المواقع كافة وتنفيذ حملات توعوية مختلفة للحفاظ على الحياة البحرية، سعياً لأن تكون العقبة قدوّة لجميع المحافظات في تنظيم الحملات البيئية المشابهة، ولتعكس الصورة الحضارية للأردن أمام زواره، ما يسهم بجذب السائحين من كل أرجاء العالم والمجتمع الأردني للاستمتاع بأجواء العقبة.

بدوره قال رئيس جمعية العقبة للغوص خماش ياسين أن هذه الحملة هي رسالة توعوية مشتركة بين كافة الجهات الرسميّة والقطاع الخاص وتمثل دعوة ً للجمّيع كيّ نتعاون مع الجهّات المعنيّة للحدّ من السلوكيّات السلبيّة التي تلُوث البيئة البحرية، وتوفير بيئة نظيفة للسياح المحليين والأجانب خصوصاً هواة الغوص الذين يؤمون العقبة لهذه الغاية، مشيراً إلى مشاركة 35 غواصاً من مراكز الغوص المشتركة في الجمعيّة.

وأكد مدير مكتب الإدارة الملكيّة لحماية البيئة في العقبة الرائد مالك كفاوين أنه تمّ اتخاذ العديد من الإجراءات الرادعة بحق المخالفين من زوار الشواطئ، منوهاً إلى أنه تم رصد حوالي 2600 مخالفة بيئية خلال العام الماضيّ للحد من عدد المخالفات والسلوكيات السلبية على شاطئ العقبة، مشيراً أن الحالة العامة للشعاب المرجانية في منطقة الشاطئ الأوسط ممتازة حيث تمتاز هذه المنطقة بتنوع حيوي جيد .

من ناحيته قال مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة إنه تمّ استخراج 140 أكياس نفايات خلال الحملة بلغ وزنها 420 كيلو وقد شارك فيها 80 غطاسا من مختلف الجهات المعنية في البيئة البحرية ، مذكراً أنه في عام 2023 الماضي بلغ حجم النفايات المُستخرّجة من جوف البحر 2500 كيلو ضمن 360 حملة تنظيف لجوف البحر .