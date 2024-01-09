بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

واشنطن بوست:انسحاب كبير للجيش الإسرائيلي شمال غزة

منذ ساعة واحدة
واشنطن بوست:انسحاب كبير للجيش الإسرائيلي شمال غزة

وطنا اليوم:قال مسؤول أميركي رفيع لصحيفة واشنطن بوست:إن إسرائيل سحبت آلافا من قواتها بغزة في إطار انسحاب كبير من شمالي القطاع.
واضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول:إن إسرائيل أبلغت واشنطن عزمها تقليص العمليات في المرحلة المقبلة من حملتها بغزة.
وتابعت: إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها ستعتمد على عدد أقل من القوات وتقلل القصف الجوي.
واضافت:كما أن إسرائيل أبلغت واشنطن أنها ستنشر قوات خاصة للقضاء على قادة وقدرات حركة حماس.
لكن المسؤولين الأمريكيين أقروا بأن العديد من هذه الضمانات لم تتحقق سابقا، ويأملون أن تكون هذه المرة هي البداية الفعلية لتخفيض تعداد القوات – وهي الأولى منذ بدء العمليات البرية – إشارة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين باتوا يذعنون أخيرا للضغوط الأمريكية، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تحويل عشرات الآلاف من القوى العاملة إلى جنود احتياط.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:17

القبض على 7 مطلوبين على علاقة مع عصابات التهريب وتجار المخدرات

20:14

أبو حمزة: نقول للمستوطنين إن دعوة نتنياهو لكم بقرب عودتكم لغلاف غزة سراب

20:05

العقبة الخاصة تنفذ أكبر حملة لتنظيف جوف البحر

19:59

الملك يعود إلى أرض الوطن

19:34

اللواء الحنيطي يستقبل السفير القطري في الاردن

19:18

عقب زيارة بلينكن للمنطقة .. قمة فلسطينية أردنية مصرية في العقبة

19:11

رئيس الديوان الملكي: الأردن لن يقبل بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حسابه

19:08

عدنان العابودي ونادر عمار للمركزي في الحزب المدني الديمقراطي عن عمان الاولى

19:06

العرموطي تستجيب لبرنامج وسط البلد بإطلاق منحة دراسية باسم الدحدوح

19:04

الخصاونة: 372 مشروعاً أنتجت 30 ألف فرصة عمل خلال 9 أشهر من 2023

19:01

الأردن يتقدم بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي

18:57

الملكة رانيا تزور وادي موسى وتطلع على تجارب العمل التنموي والسياحي

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-1-2024وفيات الإثنين 8-1-2024النجار تنعى الشاعر محمود فضيل التلوفيات الأحد 7-1-2024وفيات الجمعة 5-1-2024