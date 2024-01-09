واشنطن بوست:انسحاب كبير للجيش الإسرائيلي شمال غزة

وطنا اليوم:قال مسؤول أميركي رفيع لصحيفة واشنطن بوست:إن إسرائيل سحبت آلافا من قواتها بغزة في إطار انسحاب كبير من شمالي القطاع.

واضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول:إن إسرائيل أبلغت واشنطن عزمها تقليص العمليات في المرحلة المقبلة من حملتها بغزة.

وتابعت: إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها ستعتمد على عدد أقل من القوات وتقلل القصف الجوي.

واضافت:كما أن إسرائيل أبلغت واشنطن أنها ستنشر قوات خاصة للقضاء على قادة وقدرات حركة حماس.

لكن المسؤولين الأمريكيين أقروا بأن العديد من هذه الضمانات لم تتحقق سابقا، ويأملون أن تكون هذه المرة هي البداية الفعلية لتخفيض تعداد القوات – وهي الأولى منذ بدء العمليات البرية – إشارة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين باتوا يذعنون أخيرا للضغوط الأمريكية، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تحويل عشرات الآلاف من القوى العاملة إلى جنود احتياط.