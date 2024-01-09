عقب زيارة بلينكن للمنطقة .. قمة فلسطينية أردنية مصرية في العقبة

وطنا اليوم:كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى أنّ قمة ثلاثية تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس ستعقد الأربعاء في مدينة العقبة.

وبحسب وكالة سبوتنيك فإن القمة ستعقد على ساحل البحر الأحمر، لبحث تطورات الوضع في قطاع غزة في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

ونقلت الوكالة عن مصدرها أنّ القمة الثلاثية تأتي عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة ولقاء عدد من زعماء الشرق الأوسط.

ومن المرتقب أن تبحث القمة سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة لسكان القطاع، وتوحيد الجهود لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية والقدس”.

ووفقا للمصدر ذاته، ستؤكد القمة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.