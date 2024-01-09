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عدنان العابودي ونادر عمار للمركزي في الحزب المدني الديمقراطي عن عمان الاولى

منذ ساعتين
عدنان العابودي ونادر عمار للمركزي في الحزب المدني الديمقراطي عن عمان الاولى

وطنا اليوم:عقد فرع عمان الاولى في الحزب المدني الديمقراطي عصر اليوم انتخابات الفرع، و ذلك بحضور الامين العام للحزب عدنان السواعير.

و انتخب السيد عدنان العابودي وهو عضو لجنة صياغة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة رئيساً للفرع والمخرج التلفزيوني نادر عمار عضو نقابة الفنانين الأردنيين نائباً للرئيس والناشط عماد بني عطا مقرراً كما تم انتخاب الشابين هدى عماش وأحمد نضال عضوين للهيئة الإدارية.

و حضر الاجتماع نائب الامين للشؤون السياسية قيس زيادين ومساعدي الامين د. بسام العفيشات ومحمد النجداوي وسوسن المطر.

و بناءا على النظام الاساسي للحزب المدني، سيكون العابودي ونادر عمار أعضاءً في المجلس المركزي للحزب


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