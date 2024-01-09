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الأردن يتقدم بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي

منذ ساعة واحدة
الأردن يتقدم بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:تقدم الأردن 8 مراكز في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي مقارنة مع عام 2022.
وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الثلاثاء، احتل الأردن المرتبة 55 من بين 193 دولة للعام الحالي، مقارنة بالمرتبة 63 من بين 181 دولة لعام 2022.
واحتل الأردن المرتبة الخامسة عربيًا، متقدما على البحرين، ومصر، والكويت، وتونس، وفق التقرير الذي أعدته مؤسسة “أوكسفورد انسايتس”.
ويستند مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي إلى قياس ثلاث ركائز أساسية هي: الحكومة، وقطاع التكنولوجيا، والبنية التحتية، معتمدا على 39 مؤشرا فرعيا و10 أبعاد، هي: القدرة على الابتكار، والحجم، والقدرة على التكيف، والسعة الرقمية، والحوكمة، والرؤية، وتوافر البيانات، والبنية التحتية، ورأس المال البشري، وتمثيل البيانات.
وبهذا الإنجاز، يكون الأردن قد حقق أول مستهدف من مستهدفات الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية (2023 و2027)، التي أقرها مجلس الوزراء في تشرين الأول 2022.
ونجح الأردن في تحقيق تحسن بنسبة تزيد على 20 بالمئة في المؤشر العالمي لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، ما يتماشى مع رؤية الأردن ليكون من الدول الرائدة والمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال إيجاد بيئة محفزة لاستقطاب الشركات العاملة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز الاستثمار هذا المجال.
يشار إلى أن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية تهدف إلى بناء القدرات وتطوير المهارات والخبرات الأردنية وتشجيع البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيق أدواته لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية


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