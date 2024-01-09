الميثاق الوطني : يطلق موقعه الإلكتروني بشكله الجديد

وطنا اليوم-أطلق حزب الميثاق الوطني موقعه الإلكتروني بشكل جديد متطور ضمن سلسلة إجراءات التطوير والتحديث الذي ينتهجه الحزب وفقاً لأعلى معايير التكنولوجيا الحديثة للمواقع الإلكترونية من خلال عنوانه على شبكة الانترنت www.mithaqparty.jo ، وبحلة متكاملة سعياً للتواصل الدائم والمستمر مع جميع الجهات والأعضاء والمواطن الأردني بشكل عام وبشفافية ووضوح لإيصال رسالة الحزب وأهدافه ووثائقه وبياناته السياسية المستمرة.

وأبرز ما تضمنه الموقع الإلكتروني الجديد طلب الانتساب الإلكتروني الذي يمكن لأي مواطن أردني الانتساب إلى حزب الميثاق الوطني ومن موقعه في أي مكان في العالم، وبأنظمة عالية الحماية للحفاظ على المعلومات الشخصية للأعضاء، كما أن المعايير المستخدمة في تصميم وتطوير الموقع الجديد تدعم مختلف الأجهزة الإلكترونية وأنظمة التشغيل في الهواتف والأجهزة الذكية.

هذا وقد تضمن الموقع الإلكتروني رسائل توعوية للمشاركة في الحياة الحزبية، خاصة الشباب والمرأة، اضافة إلى خارطة تفاعلية لكافة فروع الحزب المنتشرة في معظم محافظات المملكة تضمن الوصول لأي مستخدم من خلال نظام التموضع العالمي GPS إلى تلك الفروع.

كما ويتيح الموقع متابعة كافة التشريعات ذات العلاقة بالحياة الحزبية في المملكة، والاطلاع على الاستراتيجية العامة للحزب والنظام الأساسي وكافة المعلومات المتعلقة بهيئاته الحزبية.

إن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد جاء ضمن خطة شاملة للحزب أقرها المكتب السياسي التي تصب في مواكبة أبرز التطورات والتقنيات المستخدمة، وأن الحزب على استعداد لتلقي أي مقترحات من مستخدمة الموقع الجديد التي من شأنها تطوير وتحسين الموقع.

#حزب_الميثاق_الوطني

https://mithaqparty.jo/