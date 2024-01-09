معهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا يشارك في دورة متخصصة في أحدث أساليب تدريس اللغة الصينية

وطنا اليوم:شاركت جامعة فيلادلفيا ممثلة بالأستاذة عروب البكري من قسم اللغة الصينية وآدابها، في مؤتمر تحت عنوان أبطال تعليم اللغة الصينية في العاصمة الصينية بكين في الفترة ما بين ٢٠-٣٠ كانون الأول من عام ٢٠٢٣، والذي رعته اللجنة التوجيهية الوطنية لتعليم اللغة الصينية ومركز الدراسات العليا لتبادل اللغة الصينية التابع لوزارة التعليم، شارك فيه أساتذة اللغة الصينية من شتى دول العالم، حيث تم عرض أحدث أساليب تدريس اللغة الصينية كلغة أجنبية، والتباحث في أحدث المناهج التعليمية للغة الصينية وكيفية الاستناد إلى طرق حديثة لاختيار المنهج التدريسي المناسب.

وعلى هامش المؤتمر، عُقِدت دورة تدريسية في جامعة في بكين (Beijing normal university)، والتي تناولت العديد من المباحث التدريسية والمنهجية والثقافية الهادفة التي تساهم في تطوير أساليب التدريس المستخدمة في الجامعات التي تدرّس اللغة الصينية. وقد أثرت هذه المشاركة خبرة المشاركين في هذه الدورة وساهمت في رفع كفاءتهم وقدرتهم على التواصل مع طلبتهم وإيصال المعلومات لهم باستخدام أحدث أساليب تدريس اللغة الصينية.