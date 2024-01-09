الزراعة تكشف عن 600 ألف رأس غنم حيازات وهمية

وطنا اليوم:أكد المهندس عاكف الذنيبات مدير مديرية الأعلاف والترقيم في وزارة الزراعة، ضبط 600 ألف رأس أغنام كحيازات وهمية لدى مربي المواشي او المزارعين، وذلك منذ أن أطلقت الوزارة حملة الترقيم الإلكتروني في شهر نيسان عام 2023 لحيازات الثروة الحيوانية الموجودة لدى المواطنين في المملكة من أجل مصلحة مالكي الحيازات وإعطائهم كامل حقوقهم من كميات الأعلاف والعلاجات البيطرية والقضاء على الحيازات الوهمية.

وأشار الذنيبات عبر أثير إذاعة الأمن العام الثلاثاء، أن حيازات الأغنام لدى المواطنين شابها في السابق تشوهات بالنسبة إلى عدد الحيازات الفعلي، ما نتج عنها زيادة في العدد حيث كانت حيازات الأغنام في الأردن 4 ملايين و500 ألف رأس وعمدت وزارة الزراعة إلى زرع شرائح الكترونية في جسم الأغنام لضبط أعدادها الحقيقي في المملكة .

وأضاف أنه منذ بدء الحملة تناقص العدد المسجل لغاية اليوم حيث، وصل الى 3 ملايين و 900 ألف رأس غنم، بمعنى أن هناك 600 ألف رأس غنم كانت حيازات وهمية.

ونوه الذنيبات إلى أن عملية الترقيم الالكتروني مستمرة ضمن كل مديرية، حيث يوجد حوالي 49 مديرية ما بين مديرية محافظة ومديرية لواء وعليه يستطيع أي مزارع مراجعة المديرية التي قامت بالترقيم لديها عن طريق الشرائح الالكترونية حيث تم زراعة شريحة صغيرة جدا تحت جلد الأغنام (كحجم حبة العدس) وعن طريق البار كود يتم التعرف على الرقم