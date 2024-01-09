ابو السعود: موجات اللجوء زادت الطلب على المياه في الأردن بنسبة 35%

وطنا اليوم:علق وزير المياه والري رائد ابوالسعود على الوضع المائي في الأردن بقوله “الحكي عن المي في الأردن بنشف الريق”.

واتبع الوزير تعليقه في بداية مداخلته خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الاتصال الحكومي اليوم الثلاثاء، بأن الوضع المائي في الأردن دائما صعب ودائما فيه تحديات.

وقال، إن الأردن يحتاج إلى 400 مليون متر مكعب من المياه حتى يصل إلى خط الفقر المائي العالمي.

وأضاف أبو السعود، أن “في الأردن 11.5 مليون نسمة يستخدمون المياه بشكل عالي جدا، وما يزيد المشكلة أن اللاجئين جاؤوا من مناطق فيها وفرة مائية”، داعيا إياهم إلى الاقتصاد في استخدام المياه، مشيرا إلى أن موجات اللجوء زادت الطلب على المياه في المملكة بنسبة 35%.

جاء ذلك خلال لقاء حكومي عقده الوزير مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “القطاع المائي .. الواقع والتحديات”، في وزارة الاتصال الحكومي.

وقال إن الوزارة عملت على رفع كميات الضخ في خط الديسي من 100 الى 150 مليون في السنة، ولدينا 16 سدا في المملكة و136 مشروع مياه بقيمة تزيد على 100 مليون دينار.

وبين وزير المياه أن 65% من المياه المخصصة للشرب تذهب للزراعات المروية، وأن كمية الاعتداءات على شبكات المياه عالية جدا وهناك 90 ألف حالة اعتداء على خطوط رئيسة للمياه.

وقال إن الوزارة تستخرج سنويا حوالي 620 مليون متر مكعب من الأحواض المائية، في ظل وجود فاقد مائي 80% منه بسبب السرقات و20% بسبب الشبكات.

وأشار إلى أن العجز المائي لسلطة المياه في العام الحالي بلغ قرابة 330 مليون دينار.

ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته وزارة الاتصال الحكومي، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.

ويتناول اللقاء عددا من المواضيع التي تمس قطاع المياه، وأبرزها العجز المائي والحلول المطروحة، ومشروع الناقل الوطني، و الاعتداءات على مصادر المياه، ومشاريع خفض الفاقد المائي، والاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 2023 -2040.