إجازة مجموعة من رسائل الماجستير في أعمال فيلادلفيا

وطنا اليوم:نُوقش في كلية الأعمال بجامعة فيلادلفيا ثلاث رسائل ماجستير في تخصص المحاسبة تناولت مواضيع محاسبية مستجدة وأصيلة. الرسالة الأولى أعدها الطالب خضر ابراهيم الضبابات بعنوان: أثر الحاكمية المؤسسية على جودة التقارير المالية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان. تكونت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور قاسم العواقلة (مشرفًا)، والدكتور يوسف الهروط (مناقشاً داخلياً)، والدكتور محمود العقاب (مناقشًا خارجيًّا). أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي للحاكمية المؤسسية بأبعادها مجتمعة على جودة التقارير المالية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، كما قدمت الدراسة العديد من التوصيات كان أهمها ضرورة العمل على زيادة فاعلية مجلس الادارة في اختيار ومراقبة الإدارة التنفيذية وممارسة دورهم في تنمية ثروة المساهمين بما يضمن توازن المصالح بين جميع الاطراف.

أما الرسالة الثانية فقام بإعدادها الطالبة رهف محمد الهزايمة بعنوان: العلاقة بين آليات حوكمة الشركات والأداء المالي للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان. تكونت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور قاسم العواقلة (مشرفًا)، والدكتوره رنا عيروط (مناقشاً داخلياً)، والأستاذ الدكتور سيف الشبيل (مناقشًا خارجيًّا). توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ايجابية بين آليات حوكمة الشركات والأداء المالي للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان، كما أوصت الدراسة بأن تولي الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان المزيد من الاهتمام بآليات حوكمة الشركات وتعزيز الوعي بممارسات الحوكمة الفعّالة لما لذلك من أثر إيجابي على أدائها المالي.

الرسالة الثالثة أعدها الطالب محمد هيثم عيادات بعنوان: أثر السياسات والتقديرات المحاسبية على عرض القوائم المالية في ضوء جائحة كورونا: حالة تطبيقية للبنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان. تكونت لجنة المناقشة من: الدكتور جعفر الصوالحة (مشرفًا)، والدكتوره رنا عيروط (مناقشاً داخلياً)، والأستاذ الدكتور حسن شطناوي (مناقشًا خارجيًّا). أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ايجابي للسياسات والتقديرات والافصاحات المحاسبية على عرض القوائم المالية في ضوء جائحة كورونا في البنوك المدرجة في بورصة عمان، كما أوصت الدراسة إلى تعزيز الإفصاح عن السياسات والتقديرات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للبنوك التجارية، وتطوير آليات للرقابة على السياسات والتقديرات المحاسبية المستخدمة في البنوك التجارية.