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الملك: الأردن حريص على تعزيز شراكته مع رواندا

منذ 3 ساعات
الملك: الأردن حريص على تعزيز شراكته مع رواندا

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، اليوم الثلاثاء، على حرص الأردن لتعزيز شراكاته مع رواندا.
وقال جلالته تغريدة له عبر منصة إكس: ” ممتن لصديقي العزيز الرئيس بول كاغامي على كرم الضيافة. ومن الملهم أن نشهد بشكل مباشر كيف تمكن الشعب الرواندي، من خلال المرونة والوحدة، من تحويل رواندا إلى منارة للتقدم والازدهار تحظى بإعجاب الجميع. والأردن حريص على تعزيز شراكته معكم”.
واتفق جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس رواندا بول كاغامي، في لقاء لهما الأحد، على توسيع التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية ومكافحة الإرهاب.
وأكد الزعيمان حرصهما على توطيد علاقات الصداقة التي تجمع الأردن ورواندا، وأهمية البناء عليها تحقيقا لمصالحهما المشتركة.
وأشاد جلالة الملك في اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، بالنهضة الشاملة التي تشهدها رواندا، ما يجعلها أنموذجا متقدما بين الدول الإفريقية.
من جانبه، ثمن الرئيس كاغامي الدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك في المنطقة، ومساعيه من أجل تحقيق السلام والاستقرار فيها.


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