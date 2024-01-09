جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 من جنوده في معارك غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 5 جنود وضباط في معارك غزة، لترتفع حصيلة قتلى قوات جيش الاحتلال التي أعلن عنها الثلاثاء، إلى 9 قتلوا في جنوب ووسط القطاع.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن 6 منهم قتلوا في انفجار داخل أحد أنفاق المقاومة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بدورها، أن انفجار شاحنة عسكرية كانت محملة بمواد متفجرة أسفر عن قتل واحد على الأقل وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة.