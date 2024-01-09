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المدن الصناعية الاردنية تقيم مباني صناعية جديدة في مدينة الموقر الصناعية

منذ 4 ساعات
المدن الصناعية الاردنية تقيم مباني صناعية جديدة في مدينة الموقر الصناعية

وطنا اليوم:أعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية عن اقامة مباني صناعية جديدة في مدينة الموقر الصناعية لتلبية الطلب المتنامي على الإستثمار في المدينة واقبال العديد من المستثمرين عليها.
فقد وقعت الشركة اليوم اتفاقيتي تنفيذ واشراف هندسي لتنفيذ المباني الجديدة مع شركة مقاولات محلية وشركة استشارات هندسية بمساحة ( 11) الف متر مربع تصل كلفتها الى قرابة (2 ) مليون دينار اردني.
ووقع الإتفاقيات عن شركة المدن الصناعية الاردنية مديرها العام السيد عمر جويعد والمهندس محمود حامد عن مؤسسة الحلول التفصيلية للمقاولات الإنشائية والمهندس وهيب مدانات عن مكتب وهيب مدانات مهندسون مستشارون.
وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد إن اقامة هذه المباني تأتي ضمن خطة الشركة لإقامة العديد من المباني الصناعية الجديدة في مختلف مواقع المدن الصناعية المنتشرة في محافظات المملكة لتلبية الطلب الإستثماري عليها، حيث باشرت الشركة مؤخرا بإقامة مباني صناعية جديدة في مدينتي السلط ومأدبا الصناعيتين ويجري تنفيذها.
وأوضح السيد جويعد أن المباني الجديدة في مدينة الموقر الصناعية تقام بمساحات مختلفة تشمل (328م2) و(813 م2) وفق ارقى المواصفات، مشيدا بحجم الإنجاز الذي وصلت اليه المدينة اليوم وتنامي حركة الإستثمار فيها لتكون في صدارة المدن الصناعية الاردنية التي تشرف الشركة على ادارتها وتطويرها في مختلف مناطق المملكة.
وكشف جويعد عن وصول عدد الاستثمارات في مدينة الموقر الصناعية إلى ( 93 ) شركة صناعية بحجم استثمار يقارب (635 ) مليون دينار وفرت قرابة ( 4698 ) فرصة عمل، لتؤكد المدينة دورها المحوري في عملتي التنمية الاقتصادية والتنموية، حيث تقع مدينة الموقر الصناعية على بعد حوالي (35) كم الى الشرق من العاصمة عمان وتبعد عن مدينة الملك عبالله الثاني الصناعية في سحاب (21) كم.
من جانبهم أكد ممثلوا الشركات على أن العمل في موقع المشروع سينفذ وفقا للبرنامج الزمني الذي تنص عليه الإتفاقية الموقعة، معبرين عن اعتزازهم بشركة المدن الصناعية الاردنية التي تضع على الدوام ثقتها بشركات المقاولات المحلية التي تضم بين جنباتها خبرات اردنية متميزة لتنفيذ مختلف المشاريع على المستوى الوطني.
يذكر أن شركة المدن الصناعية الاردنية أنهت العام الماضي اعمال التوسعة الثانية في مدينة الموقر الصناعية على مساحة ( 305 دونم) معلنة عن فتح باب الإستثمار فيها.


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