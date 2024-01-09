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حزب الله يستهدف مقر قيادة إسرائيلي في صفد

منذ 3 ثواني
حزب الله يستهدف مقر قيادة إسرائيلي في صفد

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرض قيادة المنطقة الشمالية لقصف في مدينة صفد بطائرة مسيرة من لبنان.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن طائرتان مسيرتان هاجمتا مقر القيادة الشمالية في صفد وإحداهما لم تنفجر.
وأعلن حزب الله اللبناني استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال في مدينة صفد بالمسيرات الهجومية الانقضاضية.
وقال حزب الله في بيان إن الهجوم على قيادة المنطقة الشمالية يأتي في إطار الرد على جريمة اغتيال القائدين صالح العاروري ووسام طويل.

تواصل العدوان
يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس والتسعين، بقصف من الجو والبحر والبر، بينما تتوالى مجازر الإبادة بحق المدنيين والأبرياء.
قوات الاحتلال حولت القطاع المنكوب إلى ركام بعد استهدافها “الأخضر واليابس” بمزاعم تخليص المحتجزين والإجهاز على قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد من ارتقوا في قطاع غزة 23,210 شهداء، فيما أصيب نحو 59,167 فلسطينيا بجروح منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد دعا إلى ضرورة فتح معبر رفح وتحويل 6 آلاف جريح للعلاج في الخارج “بشكل فوري وعاجل”، في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع جراء العدوان


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