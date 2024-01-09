عاصمتها الخرطوم.. حميدتي يهدد بتشكيل سلطة حقيقية في مناطق سيطرته

وطنا اليوم:هدد قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بتشكيل ما وصفها “سلطة حقيقية” في المناطق التي تسيطر عليها قواته وعاصمتها الخرطوم، بحال شكّل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان “حكومة حرب” في شرق البلاد.

وقال حميدتي في رسالة صوتية نشرها عبر صفحته بمنطقة “إكس”: “إذا قام الفلول بتشكيل حكومة في بورتسودان، سيشرع فوراً في إجراء مشاورات واسعة لتشكيل سلطة حقيقية في مناطق سيطرته الواسعة والممتدة”.

وتابع قائلاً: “الخرطوم ستكون عاصمة لها، ولن نسمح بخلق أي عاصمة بديلة”، مشيراً إلى أنهم “اجتمعوا في بورتسودان، بما في ذلك واجهات المؤتمر الوطني، ومعهم فارون من العدالة، سعياً للادعاء بأنهم سلطة شرعية”.

ووصف جولات البرهان الخارجية التي أعقبت خروجه من القيادة العامة إلى بورتسودان، بانها “محاولة لانتحال صفة رئيس الدولة، رغم افتقاره للشرعية”.

وشدد حميدتي على أن تشكيل حكومة في جزء من أجزاء السودان، يمثل خطوة لتقسيم البلاد، مضيفاً أنه “رغم سيطرتنا على غالبية السودان فإننا لم نقم بإعلان حكومة لأننا لسنا طلاب سلطة، ومتمسكون بالحفاظ على وحدة أرضنا وشعبنا”.

ووجه اتهاماً للبرهان ومؤيديه من أنصار النظام السابق الذين اجتمعوا في بورتسودان، بأنهم يجمعون مجموعات المرتزقة الذين يشكلون تهديداً لدول الجوار.

وتوعد حميدتي بالاستيلاء على مناطق سيطرة الجيش، قائلاً: “برهان والفلول يسيطرون الآن على شرق السودان، وبعض المناطق في الشمال، وهي في متناول أيدينا، فإذا أردنا فسنكون اليوم في بورتسودان”.

وذكر أن توحيد السودان وإنهاء الحرب أولوية بالنسبة له، مؤكدة رغبته في عودة السلام وإقامة حكم مدني ديمقراطي وبناء جيش مهني واحد.